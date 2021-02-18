Житель Мордовии отделался «условкой» за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции

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62-летний житель поселка Зубова Поляна признан виновным в попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

Следствие установило: днем 8 октября мужчина был задержан за рулем без прав. Чтобы избежать административной ответственности, он предложил госавтоинспектору 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался, а в отношении мужчины уже было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.