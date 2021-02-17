В Пензе начали подготовку к весеннему паводку

Как отметил мэр Пензы Андрей Лузгин, большая глубина промерзания грунта дает основания предполагать, что половодье в этом году будет масштабным.

Начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов сообщил, что в городе стараются уменьшить возможные негативные последствия паводка: уточняются возможные места размещения пензенцев, попавших в зону затопления, проверяется техника для откачивания.

Чтобы избежать массового таяния, заранее с улиц вывезли 6100 кубометров снега. Андрей Лузгин поручил увеличить количество техники для дневной уборки снега.

- Нужно активнее работать на тех улицах, где есть заужение проезжей части, - отметил мэр.

Департаменту и Управлению ЖКХ города, МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» поручено заняться обновлением технопарка, закупкой малогабаритной техники и снегоплавильных станций, а также определить места для складирования снега.