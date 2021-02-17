Житель Сердобска потерял 67 тысяч рублей, поверив «сотруднице банка»

В полицию Сердобского района обратился местный житель. Он рассказал, что ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и предупредила: кто-то пытается вывести деньги со счета мужчины. Чтобы этого не случилось, гражданина попросили сообщить реквизиты карты, цифры с обратной стороны и коды, которые пришли в смс.

Тот выполнил все требования.

После этого он обнаружил, что с карты списались 67 тысяч рублей. После этого звонки с неизвестных номеров не прекратились, но наученный горьким опытом мужчина больше не брал трубку.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников.