Валерий Лидин подарил шестилетней девочке тренажер

Шестилетняя жительница Пензы Виолетта записала обращение на ежегодную «Прямую линию с Владимиром Путиным». Девочка рассказала Президенту, как борется с ДЦП. Лечение проходит успешно, но для лучшей реабилитации нужен специальный тренажер – виброплатформа, которая учит сохранять равновесие.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Мельников и волонтеры штаба #МыВместе обратились к Валерию Лидину с просьбой посодействовать в решении вопроса. Виброплатформа стала подарком Виолетте ко дню рождения.

- Валерий Кузьмич неоднократно помогал в решении вопросов, поступающих на федеральную горячую линию от жителей Пензенской области. Не остался в стороне и на этот раз, - отметил Сергей Мельников.

Мама девочки Любовь Константиновна поблагодарила Валерия Кузьмича и волонтеров за помощь.