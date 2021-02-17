В Пензе открылся еще один детский сад

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К строительству нового корпуса детского сада №52 в микрорайоне Тепличный приступили в августе прошлого года. 1 февраля объект был сдан.

Здесь смогут заниматься восемь групп: четыре ясельных, четыре дошкольных – всего 150 детишек. В здании есть прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и спортивные залы. На территории расположены прогулочные веранды и игровое оборудование.

Губернатор Иван Белозерцев выразил слова благодарности застройщику: открытие сада позволило решить проблему очередности на дошкольные места в районе.

- У меня нет сомнений в том, что необходимые знания здесь ребята получат на самом высоком уровне, - отметил глава региона.