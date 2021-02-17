В Литературном музее начала работу выставка «Чехов. Бунин. Куприн. Судьбы скрещенья»

Выставка приурочена к трем датам: 150-летию со дня рождения И. А. Бунина и А. И. Куприна, а также 160-летию со дня рождения А. П. Чехова.

Посетители смогут увидеть портреты, шаржи, карикатуры, фотографии личных вещей, рукописей, документов, писем, книг из музеев и архивов Российской Федерации. Также в экспозицию вошли личные вещи Александра Куприна: золотое кольцо, кофеварка, серебряная фляжка, пепельница-рыбка его дочери Ксении, три работы художника Филиппа Малявина, по которым можно понять, как выглядел Куприн, его супруга и дочь в 1924 году.

Другие части выставки представлена в Ефремовском Доме-музее И.А. Бунина (Тульская область) и Елецком городском краеведческом музее (Липецкая область).