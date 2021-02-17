Возле пензенского цирка построят новую дорогу

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В так называемом «цирковом квартале» планируется строительство дороги и коммуникационного коридора между улицами Гладкова и Плеханова. Новая магистраль будет односторонней, однако направления движения пока не выбрано. Также в районе цирка появится и новая парковка.

В рамках проекта предполагается снести объекты по улицам Гладкова, 12 и 14, Плеханова, 9 и 7. Собственникам выплатят компенсации по рыночной стоимости.

Похожие мероприятия проходят по проспекту Строителей: здесь планируется построить развязку через М-5 в строящийся микрорайон «Лугометрия», увеличить проспект Строителей от торгового центра «Берлин» до трассы М-5, участок от «Берлина» до «Весны» расширить до шести полос.