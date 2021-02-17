Гражданин Таджикистана попытался дать взятку участковому в Шемышейке

12 февраля гражданин Республики Таджикистан 1983 года рождения посетил одно из отделений МВД России по Шемышейскому району. Мужчина планировал дать взятку участковому, чтобы тот помог его родственнику избежать ответственности за фиктивную регистрацию.

Иностранный гражданин положил 15 тысяч рублей в Уголовный кодекс Российской Федерации, который лежал на столе у полицейского. Сотрудник полиции от взятки отказался. Действия мужчины были пресечены, а денежные средства изъяты.

По факту возбуждено уголовное дело.