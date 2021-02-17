Пензенскому художественному училищу – 123 года

Начался праздник с презентации студенческой выставки, в которую вошли работы лауреатов конкурса «День композиции».

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов поздравил присутствующих и наградил почетными грамотами педагога училища Василия Дылькова и председателя комиссии по дизайну Ларису Громову.

После этого секретарь Пензенской Епархии протоиерей Павел вручил благодарственные письма тем, кто принимал участие в экспресс-пленэре «Золотое кольцо Сурского края».

В конце вечера выступила этно-фолк группа «Вертоград».