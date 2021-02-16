В праздничные дни в Мордовии снова будут ловить нетрезвых водителей

ФОТО: отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия

С пятницы по воскресение сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проверили сотни транспортных средств и выявили 20 водителей, которых находились за рулем в состоянии опьянения. Один из нарушителей попался пьяным за рулем повторно.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет и в ближайшие праздничные выходные, с 21 по 23 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организуют массовые проверки автомобилистов как в Саранске, так и в районах республики.

Помочь правоохранителям может каждый! Если вы заметили водителя, который предположительно находится за рулем в нетрезвом виде, то сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 24-64-09, 38-57-27 или 02.

Правоохранители напоминают: за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. За повторное совершение данного правонарушения наступает уже уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.