Артем Здунов: «Для реализации нацпроекта «Экология» нужна инфраструктура»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

С 2017 года региональным оператором системы является ООО «Ремондис». Сейчас услугами компании пользуются 94% населения республики.

- Это важно, что Мордовии развивается система раздельного сбора мусора. На очереди – тема переработки. Но для реализации нацпроекта «Экология» нужна инфраструктура. До 2024 года мы планируем построить мусоросортировочный комплекс и мусороперегрузочные станции в районах, - отметил Артем Здунов.

Как отметил генеральный директор компании «Ремондис» Торстен Вебер, региональный оператор готов к обсуждению вопросов взаимодействия с республикой.

Участники совещания рассмотрели вопросы логистики и планы по строительству мусороперегрузочных и сортировочных станций в муниципальных районах, которые позволят на месте сортировать мусор на категории и фракции.

Также в ходе разговора был озвучен факт, что на мусорном полигоне в Саранске складируется достаточно много веток и деревьев, которые в большом количестве привозят муниципальные предприятия. Предложено, чтобы эти и другие чистые органические отходы выделялись из общего потока и перерабатывались до поступления на свалку для последующего компостирования. Артём Здунов оценил предложение и отметил, что этим вопросом нужно заняться в первую очередь.