Ивану Белозерцеву представили нового главу управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Павел Дегтярев представил Андрея Лугинина Ивану Белозерцеву. В начале разговора губернатор выразил благодарность Игорю Белову, который раньше занимал должность руководителя Росгвардии в нашем регионе, и понадеялся, что ему удастся достигнуть взаимопонимания и с новым главой ведомства.

Напомним вам, что управление Росгвардии в нашем регионе было создано по Указу Президента в 2016 году. Сейчас в нем работают более тысячи человек. Они ежедневно занимаются охраной порядка, борются с терроризмом и экстремизмом, охраняют важные государственные объекты, имущество граждан и организаций, контролируют оборот оружия.