В Мордовии направят почти три миллиарда рублей на строительство и ремонт больниц и поликлиник

Одной из главных тем разговора стало модернизация первичного звена здравоохранения. Напомним вам, что соответствующее поручение ранее озвучил в своем Послании Президент РФ Владимир Путин.

С этого года в республике приступят к реализации программы модернизации. До конца года запланирован ремонт шести медицинских учреждений в Саранске, а также Чамзинском, Краснослободском и Рузаевском районах республики. Помимо этого, ответственные лица также разработают ПСД на строительство детской поликлиники в Рузаевке.

Всего в ближайшие пять лет на строительство и ремонт объектов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в республике планируется направить 2,9 миллиарда рублей. Основная часть средств будет выделена из федерального бюджета.