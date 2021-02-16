Житель Кузнецка хотел купить колеса для машины, но нарвался на мошенников

Житель Кузнецка обратился в полицию. Он рассказал, что наткнулся в соцсети

«ВКонтакте» на объявление о продаже четырех колес для автомобиля «ВАЗ-2121» за 11 тысяч рублей. Он написал продавцу, договорившись о покупке и доставке товара.

После этого в мессенджере «WhatsApp» молодой человек получил сообщение от неизвестного. Тот отправил фотографию товарной накладной и прислал номер для перевода денег. Парень перевел 14121 рубль на указанный номер, но товара так и не увидел. Объявление вскоре было удалено, а телефон продавца – выключен.

Потерпевший заявил, что знал о таких способах обмана.