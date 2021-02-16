Жителя Мордовии признали виновным в убийстве бывшей жены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мордовии перед судом предстал 53-летний житель села Подлесная Тавла Кочкуровского района. Мужчина был признан виновным в убийстве бывшей супруги. Несмотря на развод, они продолжали жить вместе.

Днем 21 августа прошлого года сожители поссорились. В руках мужчины был нож, которым до этого он выполнял работы по хозяйству. В пылу конфликта гражданин вонзил клинок в грудь женщины. От полученных ран она скончалась на месте.

В полицию о случившемся сообщили соседи. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.