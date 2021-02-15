В Пензе состоялся траурный митинг, приуроченный к 32-й годовщине завершения вывода советских войск из Афганистана

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Церемония состоялась сегодня у мемориального комплекса «Афганские ворота».

За 10 лет войны в Республике Афганистан боевой опыт получили порядка 700 тысяч человек, более 14 тысяч советских солдат и офицеров погибли. Со времени Второй мировой войны около полутора миллионов россиян стали участниками свыше 30 локальных вооруженных конфликтов в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах, в «горячих точках» республик бывшего СССР, в Югославии и Сирии. Наши потери составляют почти 25 тыс. бойцов.

В память о каждом, кто пожертвовал жизнью, исполняя свой служебный долг, была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню.