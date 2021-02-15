Пензенская область заняла 36-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Рейтинг был составлен экспертами по заказу «РИА Новости», которые оценили ряд показателей, влияющие на качество жизни. В их числе – демографическая ситуация, состояние рынка труда, демография, экология и другие.

Тройку лидеров рейтинга составляют Москва (82,16 балла), Санкт-Петербург (80,63) и Московская область (76,07). Эксперты считают, что это регионы с самой развитой инфраструктурой, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы.

В 2020 году Пензенская область заняла 36 место, в 2019 году – 37-е.

По итогам прошлого года рейтинговый балл вырос у 40 регионов, а снизился – у 45. У большинства регионов баллы остались неизменными – это означает, что показатели качества жизни тоже значительно не изменились.