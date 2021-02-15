Петр Тултаев принял участие в «Лыжне России»

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Напоминаем вам, что в этом году в Саранске было решено отказаться от массового старта: участники соревновались в группах.

Перед началом заездов к горожанам обратился мэр Петр Тултаев:

- Будет очень символично, если после такого спортивного праздника коронавирус начнет отступать, - отметил он. – Сегодня еще и День влюбленных, поэтому мы будем биться за любовь к спорту и прекрасной половине человечества.

После этого глава города, как и обычно, принял участие в гонке.

- Подобные акции – это отличный способ провести время с родными, подышать свежим воздухом. Бодрости после лыжни хватает надолго, - отметил после финиша Петр Тултаев. – Каждый год «Лыжня России» собирает все больше жителей Саранска.

Все участники лыжной гонки, помимо борьбы за победу, смогли подкрепиться солдатской кашей и крепким горячим чаем из четырех полевых кухонь муниципальных предприятий, а также выпечкой и шашлыком из передвижных буфетов.