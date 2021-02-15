Работник одного из пензенских предприятий пожаловался Ивану Белозерцеву на снижение зарплаты

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона Иван Белозерцев рассказал о жалобе сотрудника одного из городских предприятий. Мужчину возмутило повышение платы за капитальный ремонт – ведь зарплаты в его организации в прошлом году наоборот снизили.

Губернатор поручил провести разъяснительную работу с населением: важно, чтобы люди понимали, на что тратятся те деньги, которые они платят за капитальный ремонт, и почему необходимо повышение.

Помимо этого, будет проведен ряд проверок.

- Мы боремся за то, чтобы заработная плата на пензенских предприятиях росла, и у нас есть ряд соответствующих соглашений с предприятиями, - отметил Иван Белозерцев и поручил проанализировать текущую ситуацию. – Если компании показывают рост производства, то зарплаты их сотрудников должны расти.