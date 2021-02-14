44-летний мужчина украл игровую приставку из пензенского магазина

В пензенскую полицию обратился мужчина, работающий охранников в одном из магазинов в Ленинском районе города. Он рассказал, что неизвестный украл из торгового зала игровую приставку стоимостью 13 тысяч рублей.

После просмотра записей с камер наблюдения под подозрение попал 44-летний ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном и рассказал, что сдал приставку в комиссионный магазин, а вырученные за нее 6 500 рублей успел потратить.

Также удалось выяснить, что мужчина имеет причастность к другой краже, произошедшей в Октябрьском районе города.