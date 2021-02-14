Несовершеннолетние жители Заречного подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

Зареченские подростки 2003 и 2004 годов рождения подозреваются в незаконном покушении на сбыт наркотиков. В декабре прошлого года они решили подзаработать и согласились участвовать в незаконной деятельности.

21 января этого года приятелям поступила информация о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством. Они забрали ее. После этого один из соучастников привез наркотик в Заречный, расфасовал его на мелкие партии для дальнейшего сбыта.

Приятели должны были встретиться в Пензе 22 января, чтобы спрятать запрещенный товар в тайниках. Но несовершеннолетнего задержали в Заречном сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

У подростка при себе было 10 пакетов с наркотическим веществом общей массой 18,62 г. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.