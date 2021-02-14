В программу капремонта на этот год вошли 265 пензенских домов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Александр Юлин рассказал о работе в данном направлении в прошлом году:

- Капитальный ремонт был сделан в 298 домах. Отремонтированы внутридомовые инженерные системы в 60 зданиях, крыши – в 126. В 20 многоквартирных домах заменено лифтовое оборудование – всего 74 лифта. В 92 – проведен комплексный ремонт. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт составил 7,5 рублей на один квадратный метр.

В прошлом году на сайте Управления ЖКХ Пензы разметили объявление об отборе заявок ТСЖ, ЖК, ЖСК и управляющих организаций для спонсирования ремонта. Александр Юлин сообщил, что на возмещение части расходов по энергосбережению в домах, расположенных по адресам Лядова, 58 и по 5-й Виноградный проезд, 16, было перечислено 1 067 343 рублей.

Получить финансовую помощь могут дома, которые не считаются аварийными и подлежат сносу или реконструкции. Также с момента пользования домом должно пройти более пяти, но менее 60 лет.

- В 2021 году запланировано выполнить работы в 265 домах. Из них 242 МКД числятся на общем счете регионального оператора, 23 – на специальном счете, – отметил Александр Юлин.

Ремонт внутридомовых инженерных систем должны сделать в 89 домах, крыш – в 70 домах, заменить лифт в 25 домах, привести в порядок фундамент в 3 МКД, в 51 доме будет капитальный ремонт.