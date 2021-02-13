Артем Здунов назвал невысоким уровень взаимодействия власти с бизнесом в регионе

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Руководитель региона отметил, что республика сильно сдала позиции за последние годы. Согласно Национальному рейтингу за 2019 год, Мордовия находится на 47 месте в стране по состоянию инвестиционного климата. Рейтинг берет во внимание условия, которые создаются властями регионов для благоприятного ведения бизнеса.

По словам Артема Здунова, 47-е место говорит о том, что в республике невысокий уровень взаимодействия власти с бизнес-сообществом. По поручению врио главы республики проблему должны устранить в короткие сроки.