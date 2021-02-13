Пензенский пенсионер поверил мошенникам и потерял свои деньги

Пенсионер из Пензы обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ранее ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и предупредил: со счетом мужчины проводятся подозрительные операции. Чтобы спасти деньги, пенсионеру нужно было сообщить собеседнику код, пришедшие ему в смс, что он и сделал.

Уже в банке мужчина узнал, что с его счета пропали десять тысяч рублей. После этого он обратился в полицию. Полицейским он объяснил, что знал о таких способах мошенничества, но растерялся и последовал указаниям незнакомца.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.