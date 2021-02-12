Еще 35 молодых семей из Пензы улучшат жилищные условия

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С 2005 года в Пензе действует программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». За это время возможность улучшить свои условия получили более 2500 семей.

Сегодня губернатор Иван Белозерцев вручил сертификаты, дающие право на получение социальной выплаты, еще 35 семьям. 15 из них – многодетные.

- Желаю, чтобы в ваших семьях были любовь, тепло домашнего очага, чтобы рождались дети, - подчеркнул глава региона.

До конца года в области жилищные сертификаты получат 150 семей. На эти цели из бюджета будет выделено свыше 106 миллионов рублей.