Смягчать действующие ограничения в Мордовии пока не планируют

Ситуация с распространением коронавируса в Мордовии постепенно стабилизируется: каждый день выявляется меньше 70 случаев, выздоравливают много пациентов. Совсем скоро учреждения здравоохранения будут возвращаться к обычному режиму работы. Однако оснований для смягчения режима пока нет – все действующие ограничения сохраняются.

Участники совещания обсудили также и вакцинацию. Первые две партии препарата «Спутник V», поступившие в республику, уже были израсходованы. Сейчас в работе третья партия. Все желающие могут записаться на прививку на портале Госуслуг, в случае отсутствия свободных слотов оформить лист ожидания.

Артем Здунов попросил представителей Минздрава республики держать на контроле ситуацию.