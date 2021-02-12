Лилия Огородова представляет Пензу на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года - 2020»

Фото: Министерство образования Пензенской области

За победу борются педагоги из 80 регионов нашей страны. Пензенскую область представляет

Лилия Огородова, воспитатель детского сада компенсирующего вида № 37 г. Кузнецка.

Первый очный этап включает два испытания: «Педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Победители смогут участвовать во втором очном туре, где их ждут мастер-класс и ток-шоу. Итоги подведут 14 февраля. Награждение пройдет в Пермском Академическом театре.

Испытания и церемонию закрытия можно увидеть в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».