Пензенцев приглашают на спектакль в музей

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Литературный музей вместе с Пензенским театром юного зрителя представят спектакль «Пушкин жив...». Режиссером выступил Владимир Карпов.

Сценой, на которой развернется действие, станет весь музей. Начнется спектакль в фойе учреждения, а дальше зрители вместе с актерами пройдут по всем залам, параллельно погрузившись в творчество Александра Сергеевича Пушкина. Их ждут и стихи, и проза, и песни.

Премьера постановки состоится уже сегодня, в 15:00. Дополнительные показы пройдут 13, 25 и 28 февраля.