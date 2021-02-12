Владимир Семашко - о холдинге «Маяк»: «В нашей стране таких предприятий нет»

Напоминаем вам, что ОАО «Маяк», руководителем которого является Владимир Вдонин, - старейшее в стране предприятие, производящее бумагу.

- У «Маяка» есть все необходимое для развития: новое современное оборудования, широкий ассортимент продукции, - отметил Владимир Семашко. – В нашей стране таких предприятий нет. Мы будем учиться у вас.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что «Маяк» - гордость нашего региона. Здесь за достойную заработную плату трудятся несколько тысяч пензенцев.

- Это пример для подражания, - подчеркнул глава региона.

В прошлом году на ОАО «Маяк» завершилась реализация очередного инвестиционного проекта стоимостью более 1,3 миллиарда рублей, позволившего увеличить выпуск бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год.