Артем Здунов провел встречу с заместителем министра экономического развития России Петром Засельским

Фото: Пресс-служба Главы РМ

С 2018 года в Мордовии работает Центр компетенций, который помогает республиканским предприятиям повышать производительность труда. В этом году поддержку получают восемь предприятий региона. Петр Засельский посетил некоторые из них и отметил отличные результаты, которых уже удалось достичь. Например, в АО «Оптиковолоконные системы» время изготовления оптического волокна удалось сократить с 42 до 10 суток.

В ближайшее время на базе Мордовского государственного университета начнет работать «Фабрика процессов» - обучающей площадки с моделированием производственных процессов.

Как отметил Артем Здунов, реализация национального проекта позволит улучшить экономическую составляющая производства и запустить инновационные изменения на предприятии.

Врио главы республики предложил рассмотреть Мордовию как площадку для проведений мероприятий Минэкономразвития РФ:

- Нам важно привлечь к республике внимание инвесторов, специалистов, поделиться нашим опытом. Мы готовы обеспечить достойный прием мероприятий и межрегионального, и федерального уровня