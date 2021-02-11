Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону

Женщина, проживающая в доме на улице Глазунова, уточнила, законно ли устанавливать заборы на территории соседних многоэтажек. Андрей Лузгин ответил, что по этому адресу отдел муниципального земельного контроля провел проверку.

- Выявлено, что ограждения в районе домов №5 и №9 на улице Глазунова установлены в границах земельных участков, которые имеют разрешенное использование для многоквартирной застройки. Границы сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства, – пояснил он.

Градоначальник подчеркнул, что за проезд специальной техники в районе 9-го дома отвечает ГУ МЧС России по Пензенской области. Администрация Пензы направила туда необходимую информацию.

Часть ограждений в районе домов №2 и №4 по 3-му проезду Рахманинова расположена на участке, за которым следит орган местного самоуправления. У владельцев спорного объекта есть время для его добровольного сноса.

Старший тренер спортивной школы №4 попросил посодействовать развитию велоспорта в нашем городе. Сейчас в Пензе тренируются 204 спортсмена в разных дисциплинах: «велоспорт-ВМХ», «велоспорт-шоссе», «велоспорт-трек». Тренировки под руководством семи тренеров проходят на велотреке «Сатурн», в школах №26 и №66. Есть много спортсменов, которые показывают хорошие результаты на соревнованиях. Наталья Афремова - одна из них. Она неоднократный победитель этапов Кубка России.

Андрей Лузгин планирует посетить велотрек, чтобы оценить техническое оснащение и обсудить вопросы, волнующие тренера.

Жительница улицы Павлушкина спрашивала про то, как будет ходить общественный транспорт в районе Пензы-III после ремонта Бакунинского моста. Сейчас там курсируют автобусы № 82С и 88Т.

- В связи с тем, что сейчас жители ГПЗ делают большой круг на 82-м маршруте, после открытия Бакунинского моста автобус вернется к прежней схеме. Планируем оставить маршрут 88Т и в зависимости от пассажиропотока рассмотрим вопрос дополнительного транспортного обслуживания Пензы-III, – ответил Андрей Лузгин.