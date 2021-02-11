Сотрудник Госавтоинспекции Мордовии доставил пострадавшего ребенка в больницу

В тот день к сотруднику ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия Сергею Куколину обратился мужчина, рассказавший, что его сын на тренировке получил серьезную травму руки. Мальчику требовалась срочная госпитализация, но из-за снегопада на дороге образовались пробки.

Инспектор довез мужчину и его сына до Детской республиканской клинической больницы на служебной машине, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки.

Благодаря оперативности инспектора ГИБДД, здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает. Через несколько месяцев он сможет вернуться к спорту.