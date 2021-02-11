В Законодательном Собрании Пензенской области открылась выставка картин Дмитрия Мотова

Одна из картин Дмитрия Мотова. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Торжественное открытие выставки под названием «Даньшино - территория возрождения» пензенского живописца Дмитрия Мотова состоялось сегодня. На полотнах художника – быт мордовского села, основанного в 17 веке.

С картинами ознакомились вице-спикеры регионального парламента Юлия Лазуткина и Владимир Полукаров, а также уроженец села Даньшино Белинского района, меценат фестиваля «ДаншиноFest» Николай Пиксин и представители организационного комитета. Гости выставки отметили значимость мероприятия для сохранения развития самобытных традиций мордовского народа.

Выставка картин Дмитрия Мотова будет открыта в течение месяца.