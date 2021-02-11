В Пензенской области сделать прививку от коронавируса можно в 44 пунктах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Напоминаем вам, что записаться на прививку можно через единый портал государственных услуг Российской Федерации. На сегодня в вакцинации задействованы следующие учреждения:
- городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 14;
- межрайонные больницы в Кузнецке, Каменке, Сердобске и Нижнем Ломове;
- все участковые больницы;
- поликлиники № 1, 2 и 3 Пензенской районной больницы;
- ФГБУЗ МСЧ № 59 (г. Заречный);
- поликлиника АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»;
- учебно-научный центр «Клинический медицинский центр» при Пензенском государственном университете;
- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза»;
- ООО КДЦ «МЕДИКЛИНИК».
По состоянию на 10 февраля на прививку записались 7272 жителей региона.