В Пензенской области сделать прививку от коронавируса можно в 44 пунктах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напоминаем вам, что записаться на прививку можно через единый портал государственных услуг Российской Федерации. На сегодня в вакцинации задействованы следующие учреждения:

- городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 14;

- межрайонные больницы в Кузнецке, Каменке, Сердобске и Нижнем Ломове;

- все участковые больницы;

- поликлиники № 1, 2 и 3 Пензенской районной больницы;

- ФГБУЗ МСЧ № 59 (г. Заречный);

- поликлиника АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»;

- учебно-научный центр «Клинический медицинский центр» при Пензенском государственном университете;

- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза»;

- ООО КДЦ «МЕДИКЛИНИК».

По состоянию на 10 февраля на прививку записались 7272 жителей региона.