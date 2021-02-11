Почему реагенты сработают лучше пескосоляной смеси на пензенских дорогах?

Фото: Алексей ФОКИН

Снегопад засыпает автомагистрали и улицы быстро, под колесами транспорта и каблуками людей снег сминается, тает и превращается в жесткий накат и колеи. Это ведет к падению пропускной способности улиц, машины стоят в пробках, а пешеходы скользят и падают на обледеневших тротуарах.

До последнего времени единственным средством, чтобы избавиться от гололеда, был песок, которым коммунальные службы щедро посыпали дороги. Результат всем известен - грязно, коричнево и все равно скользко. Те, кому приходилось бывать зимой за границей, несомненно, сравнивали «их дороги» и «наши» и задавались вопросом: почему у нас-то не так?

Ответ прост - заменить песок до недавнего времени было нечем. Не производились у нас такие же антигололедные материалы, как за рубежом. Но ключевое слово - «было». А теперь они есть. Причем ни где-нибудь в столицах, но и в Пензе появились современные противогололедные реагенты, которые являются незаменимыми помощниками в борьбе с гололедицей. Если в случае с посыпанием дорог песком все равно остается вероятность заноса, образования сугробной каши, то реагенты растворяют ледовой настил, чтобы автомобиль мог ехать безопасно.

При этом современные антигололедные смеси проходят проверку на качество, они противоаллергенны, не ускоряют автомобильные коррозии и не портят обувь. Зато позволяют достичь эффекта черного асфальта, того самого требования очистки дорог по ГОСТу, при котором они должны быть убраны под ноль.

Не менее важна и экономическая составляющая. Для того чтобы обработать улицы реагентами, потребуется вывести на улицы в разы меньше техники, да и объем самой смеси необходим меньше (40 - 50 г на 1 кв. метр) Здесь важно разве что следить за дозированием и тщательным прометанием машинами противогололеда. А если так, то выбор очевиден.

Конечно, до того чтобы дороги в Пензе зимой не отличались от улиц, к примеру, Стокгольма¸ потребуется не один год и полный отказ от применения на улицах пескосоляных смесей, но шаги в этом направлении сделаны.