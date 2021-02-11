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Общество

Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители предприятий Республики Беларусь

Гости побывали в цехах предприятия и ознакомились с производственным процессом
Анна ЧЕРНАЯ
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Генеральный директор компании Олег Кочетков рассказал о вводе в эксплуатацию нового для предприятия вида высокотехнологичных станков — вертикальных обрабатывающих центров с программным управлением.

- Их выход на рынок запланирован на июнь. До конца года мы планируем произвести 20 единиц таких станков, - сказал Олег Кочетков, подчеркнув, что Беларусь является давним партнером предприятия, работать с которым очень комфортно.

Гости остались довольными увиденным в стенах компании «СтанкоМашСтрой».

- Предприятие европейского уровня, - отметил представитель Минского автомобильного завода.