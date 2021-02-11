Художники представили варианты росписи Спасского кафедрального собора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера губернатор Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим , а также члены конкурсной комиссии рассмотрели проекты росписи, подготовленные пятью творческими мастерскими из Москвы и Санкт-Петербурга.

По условиям конкурса, элементы декора должны включать иконографию в традициях Художественной Академической школы XIX в, а эскиз - соответствовать стилистике традиционного Спасского кафедрального собора XIX в. Для презентации художники выбирали детали интерьера, которые смогут показать схему убранства.

- Мы договаривались, о том, что каждая компания, которая имеет опыт росписи храмов, представит свою концепцию. Мы все вместе все посмотрим. Представители средств массовой информации покажут и расскажут об этом нашим гражданам. Потом возьмем паузу, дней 10, чтобы оценить и подумать. После этого будет принято решение, - сообщил Иван Белозерцев.