Олег Денисов покинул должность заместителя главы администрации Пензы

Олег Денисов занимал этот пост с 4 июня прошлого года. До этого он четыре года был главой администрации Железнодорожного района Пензы. Накануне Олега Денисова назначили главой администрации Белинского района.

Мэр Андрей Лузгин и коллеги поблагодарили Олега Вячеславовича за усердие и пожелали успехов на новом месте.

«Благодарим вас за совместную работу, вы курировали самый сложный участок – вопросы ЖКХ, ремонта дорог и переселения граждан. Уверен, этот опыт пригодится вам на новом месте», – сказал Андрей Лузгин.