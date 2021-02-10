В микрорайоне «Заря» открылся филиал детского сада №130

Вчера новое учреждение посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава администрации города Андрей Лузгин. Гости осмотрели пищеблок, медпункт, спортивный зал, группы, пообщались с педагогическим коллективом и детьми.

Строительство объекта в рамках нацпроекта «Демография» началось в мае прошлого года. В здании могут заниматься 120 человек – это шесть групп для детей раннего и дошкольного возрастов.

- По микрорайону очередь в детский сад на данный момент снята. Сейчас в группах находится 38 детей, за февраль примем всех ребят, чьи родители подали заявление. Идет оформление документов, – сообщил Андрей Лузгин.

Губернатор положительно оценил увиденное.

- Большая признательность Президенту России, это федеральная программа строительства новых детских садов и школ на территории РФ, и Пензенской области в частности. Нам выделяют финансовые средства, спрос на места в детских садах у нас есть, хорошо, что мы имеем возможность строить дошкольные учреждения, – отметил он.