Жительница Белинского района перевела мошенникам 270 тысяч рублей

Жительница Белинского района обратилась в полицию. По словам пострадавшей, ей позвонил мужчина, который назвал себя представителем службы безопасности банка. Он предупредил, что злоумышленники пытаются взять кредит на имя женщины и подсказал ей оформить кредит на себя, чтобы предотвратить действия мошенников. Женщина последовала его совету и взяла в кредит 270 тысяч рублей. Затем злоумышленник попросил потерпевшую перечислить эти средства на разные счета, что женщина и сделала.

Сейчас по факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.