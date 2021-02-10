В Пензе состоялось заседание проектного комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Основной темой совещания стал ремонт дорожного покрытия в местах разрытий, оставшихся после аварийных работ на сетях. Также речь зашла и о работе подрядных организаций, которые приводят в порядок дороги улично-дорожной сети, находящиеся на гарантии.

Александр Гришаев предложил ресурсоснабжающим организациям воспользоваться услугами именно той подрядной организации, которая делала ремонт на этом участке.

- Такие меры позволят качественно восстановить дорожное покрытие, используя современную технику и материалы, - заключил он.

До 1 марта администрация города Пензы вместе с подрядными организациями должна подготовить список участков автомобильных дорог, которые надо отремонтировать.