Житель Пензенской области украл телефон у подростка

Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе установили личность мужчины, укравшего сотовый телефон у подростка. Инцидент произошел на улице Кижеватова.

Злоумышленником оказался житель с. Даниловка Лопатинского района 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и ведущий бродяжнический образ жизни. Подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что телефон сдал в комиссионку.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.