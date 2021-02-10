Сергей Щеткин вручил первые офицерские погоны сотрудникам МВД России по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Начальник областного управления МВД генерал-майор полиции Сергей Щеткин поздравил сотрудников и вручил им погоны. Правоохранители получили звания от младшего лейтенанта до капитана. Среди награжденных были сотрудники Госавтоинспекции, уголовного розыска, участковые уполномоченные территориальных органов внутренних дел и др. Еще шесть сотрудников ведомства получили знаки «Отличник полиции».

Сергей Щеткин пожелал награжденным успехов в профессиональной деятельности и достойной службы.