В Чамзинке завершается строительство нового водозабора

Строительство водозабора началось в 2017 году. Проект предполагает совмещение питьевого водопровода с водопроводом для пожарных нужд. В 2018-м была построена насосная станция, годом ранее – проведены сети. В 2019-м году завершился первый этап работ: были возведены три накопительных резервуара, две трансформаторные подстанции и ограждение. Весь прошлый год ответственные службы строили дороги до объекта. Сейчас на месте идет монтаж и внутренняя отделка станции водоочистки, сборка оборудования для инженерных систем.

Новый водозабор будет снабжать питьевой водой население рабочих поселков Чамзинка (более 9 тысяч жителей) и Комсомольский (около 13 тысяч жителей). На территории этих поселений расположены пять школ, восемь детских садов, учреждения дополнительного образования, культуры, межрайонная больница.