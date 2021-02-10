Год культурного и духовного наследия в Пензенской области пройдет с размахом

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Накануне глава администрации Пензы Андрей Лузгин провел аппаратное совещание. Напомним, что 2021-й объявлен губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Годом культурного и духовного наследия.

- Используя девиз 350-летия Пензы «Сохраняя прошлое - создаем будущее», мы разделили наш план работы на две части. В первую войдут события из циклов «Пенза музыкальная», «Пенза литературная», «Пенза театральная». Этот год богат на юбилеи – 200 лет парку Белинского, 40 лет Пензенскому зоопарку, 180 лет со дня рождения Ключевского, 65 лет хору Гришина и другие,– сообщила начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

Вторая часть получила название «Создаем будущее». Она включает в себя мероприятия на открытом воздухе с мая по сентябрь. Как и в прошлом году, состоится акция «Лето в городе», а «Фестиваль дворового творчества» затронет каждый район города. Самым главным событием станет День города, который ожидается в сентябре. Планируется использование всех главных городских площадок. Программа на набережной реки Суры будет расписана по дням недели. На Фонтанной площади выступят творческие группы, которые проявили себя в 2020 году на Кавер-фесте.

- По опыту проведения Дня города в 2020 года нужно привлекать бизнес, общественные организации, инициативные группы горожан в разработку концепции праздничных мероприятий. Возможно, жители помимо предложенных нами площадок сами выберут интересные им локации и поучаствуют в организации событий, – поставил задачу Андрей Лузгин.