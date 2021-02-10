Жительница Наровчата не распознала уловку мошенницы и потеряла 153 600 рублей

Жительница Наровчата обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, будто со счета пострадавшей пытаются украсть деньги. Чтобы этого избежать, собеседница женщина попросила сказать ей номер карты, код на обратной стороне и цифры, которые поступят в смс.

Женщина все это сделала, после чего увидела, что с ее банковской карты списались 153 600 рублей. Пострадавшая поняла, что ее обманули мошенники. Полицейским она сообщила, что знала о таких способах обмана.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.