В Пензе состоятся международные соревнования по хайдайвингу

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Иван Белозерцев провел рабочую встречу с президентом российской Федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания России, а также Федерации водного поло России Алексеем Власенко.

Алексей Власенко рассказал о новом виде водного спорта, который становится все более популярном – хайдайвинге, прыжках в воду с экстремальных высот. Он высоко оценил уровень спортивных площадок нашего города. По словам Алексея Власенко, в Пензе можно проводить соревнования по хайдавингу международного уровня.

- В регионе имеется колоссальная спортивная база для водных видов спорта, одна из лучших в стране, - сообщил гость.

Соревнования по хайдайвингу планируется в плавательном бассейне Училища олимпийского резерва. Губернатор поддержал эту идею, сообщив, что здесь можно будет установить специальную вышку для прыжков. А расположение бассейна практически в самом центре города позволит посетить соревнования большому количеству зрителей.

- Мы готовы, - заключил Иван Белозерцев и поручил изучить международные стандарты и технические условия для проведения подобного турнира.