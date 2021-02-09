Пензенскую область посетит делегация из Республики Беларусь

Планируется несколько мероприятий. Среди них встречи представителей Республики Беларусь с компаниями нашего города, нацеленными на сотрудничество. Кроме того, делегация посетит крупнейшие предприятия области.

В Пензенской областной библиотеке им. Лермонтова состоится бизнес-форум, целью которого является улучшение торговых и экономических отношений между Пензенской областью и Республикой Беларусь. Планируются презентация совместных проектов, демонстрация достижений инвестиционного и промышленного характера в регионе, круглые столы.