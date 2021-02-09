Бессоновские полицейские раскрыли кражу грузовика

37-летний житель с. Засечное обратился в полицию Бессоновского района. Он сказал, что неизвестные украли принадлежащий ему автомобиль марки «ГАЗ-51», который стоял на территории неогороженного земельного участка в поселке Новая жизнь. Машина была в неисправном состоянии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативно-розыскные мероприятия помогли установить подозреваемого - 18-летнего жителя Грабово. Он признал свою вину в содеянном и раскаялся. По словам молодого человека, украденный автомобиль он сдал в пункт приема металла.

По факту кражи проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.