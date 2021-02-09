Школьники Торбеевского района получили «Билет в будущее»

С прошлого года на территории Торбеевского района республики реализуется проект по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». Школьники, помимо изучения среднеобразовательной программы, посещают колледж мясной и молочной промышленности, где пробуют свои силы в различных профессиях. Предварительно ребята прошли профориентационные тесты.

На практических занятиях в колледже дети под руководством опытных наставников выполняют связанные различные задания: готовят еду, пишут коды, вытачивают детали на станках. Так ребята не только получают информацию о профессиях, но и могут сформировать свои собственное мнение о них.

В программу для школьников заложены компетенции, важные для развития экономики и промышленности региона.